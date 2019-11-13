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Her 3 kişiden birinin altında aracı var

Her 3 kişiden birinin altında aracı var
Her 3 kişiden birinin altında aracı var

Düzce ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı eylül ayı sonu itibarıyla 111 bin 266 sayısına ulaştı. 377 bin 610 nüfuslu bir şehirde nerede ise her 3 kişiden birinin altında aracı var.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 111 bin 266 olduğu açıklandı. Düzce'de araç türlerine bakıldığında ise 56 bin 359 otomobil, 2 bin 661 Minibüs, bin 567 Otobüs, 17 bin 169 Kamyonet, 4 bin 641 Kamyon, 16 bin 547 Motosiklet, 11 bin 995 Traktör, 327 Özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

377 bin 610 nüfuslu bir şehirde trafiğe kayıtlı araç sayısı 111 bin 255 olunca nerede ise her 3 kişiden birinin altında araç olduğu ortaya çıkıyor.

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