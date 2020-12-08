Her 4 Alman'dan 1'i evden çalışıyor

Almanya merkezli Dijital Derneği (Bitkom) tarafından yapılan araştırmada, ülkede masa başında çalışan 10 milyon 500 bin kişinin yüzde 25'inin evden çalıştığı tespit edildi. Araştırma sonuçlarına göre, 1.4 milyon kişi tamamen evden çalışırken, 6.3 milyon büro çalışanı ise haftada birkaç gün evden çalışıyor. Araştırma sonuçları arasında, evden çalışanların işe gidip gelme stresinden kurtuldukları için daha verimli oldukları da yer aldı.

Almanya'da son 24 saatte 14 bin 54 yeni vaka

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da son 24 saatte 14 bin 54 yeni korona virüs vakasının tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısının 1 milyon 197 bin 709'e ulaştığını açıkladı. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 423 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 342'e ulaştı. Ülke genelinde aktif vaka sayısı 296 bin 567 olarak açıklandı.

Öte yandan salgının başlangıcından bu yana 881 bin 800 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Mehmet Koca