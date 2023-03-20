Her 4 kişiden biri inme riski taşıyor

“İnme ani gelişen, beyine pıhtı atması sonucu oluşan felç kalmamıza sebebiyet veren ve tedavi edilmediği takdirde ölümle sonuçlanan her yaşta ortaya çıkabilen bir hastalıktır” diyen Medicana International İstanbul Hastanesi Nöroloji Bölümü'nden Uz. Dr. Vugar Jafar, “Diğer tabiriyle beyin damar tıkanıklığı sonucu tıkalı olan damarın etkilediği alana ve ölçüsüne göre hafif bulgulardan koma tablosuna kadar farklı bulgularla ani ortaya çıkan beyin-damar hastalığıdır. İnmeler, pıhtının damarı tıkamasına bağlı olarak iskemik ve beyindeki damarın patlaması veya kanaması sonucu oluşan hemorajik inme olarak ikiye ayrılmaktadır. İnmelerin yaklaşık yüzde 85'i iskemik olanıdır” dedi.

6,5 milyon kişi inme nedeniyle hayatını kaybetti

Dünyada yaşayan her 4 kişiden birinin yaşamı boyunca inme ile karşılaşacağının tahmin edildiğini belirten Uz. Dr. Vugar Jafar, “Geçtiğimiz sene dünya genelinde yaklaşık 12.2 milyon kişi ilk inmesini geçirdi ve bunların 6,5 milyonunun hayatını kaybettiği bilinmektedir. Ayrıca son rakamlara göre dünya genelinde 110 milyona yakın kişinin inme-felç nedeniyle günlük yaşamında zorluk yaşamakta ve ekseriyeti fiziksel olarak bakıma muhtaçtır. İnme riski yaşla birlikte artmakta olup hastaların yüzde 60'ı 70 yaş, yüzde 16'sı 50 yaş altında inme geçirmektedir. Oysa inme ani gelişen ve spesifik belirti veren bir durumdur” şeklinde konuştu.

1 dakikada 1.9 milyon beyin hücresi kayboluyor

Uz. Dr. Vugar Jafar, inme belirtilerini şöyle sıraladı:

"Şuur kaybı veya bulanıklığı

Aniden kol ve bacakta güçsüzlük oluşması

Yüzde kayma

Konuşma bozukluğu

Ani görme kaybı

Eğer yukarıdaki gibi şikayetlerin aniden tek veya birlikte ortaya çıkmışsa bunların inme belirtileri olduğunu kaydeden Jafar, “Böyle bir durumda en erken dönemde kişinin en yakın acil servise ulaştırılması gerekmektedir. Çünkü pıhtı sonucu tıkalı olan damar alanındaki beyin dokusunun oksijensiz kalmasına bağlı olarak 1 dakikada 1,9 milyon nöron-beyin hücresi ve 14 milyar sinaps yani nöronlar arası bağlantı kaybı olmaktadır. Yani tedaviye kadar geçen her dakika başına milyonlarca sayıda nöron kaybedilmektedir. Bu nedenle beyin için zaman çok önemlidir” diye konuştu.

İnmede hızlı müdahale önemli

“İnme hastasına ilk 4,5 saat içinde damardan ileri düzey özel kan sulandırıcı ilaç verilerek pıhtı çözülmektedir ama bu tedavi yaklaşık yüzde 33 civarında yani 10 hastadan 3'ünde etkisini göstermektedir” diyen Jafar, “Dünyada 2015 yılından itibaren kabul gören ve ‘Mekanik Trombektomi' olarak bilinen beyin anjiyosu inmede çağ açan en son tedavidir. Uygun hastalarda kasıktan atar damara girilerek beyindeki pıhtının mekanik yöntemle geri alınması işlemidir. Trombektomi işlemi özellikle ilk 6 saatte yapılmaktadır. Ama bazı hastalarda 24 saate kadar da yapılmakta olup son teknolojik cihazlarla başarı oranı yüzde 90'lara ulaşmaktadır” dedi.

Tüm riskler erken dönemde en aza iniyor

İnmenin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu söyleyen Jafar, “Hastaların en erken dönemde beyinde nöron kaybının en az olduğu dönemde inme merkezi olan tam teşekküllü bir hastaneye ulaşması halinde yapın müdahale ile felç ve ölüm riski önlenebilmektedir. İnme geçirmek engellenemese de erken tedavi ile tüm riskler en aza indirilebilmektedir” diyerek sözlerini sonlandırdı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.