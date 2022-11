'Her 6 saniyede sigaradan 1 kişi ölüyor'

Dünya Sağlık Örgütü tarafından her yıl belirli tarihlerde sigarayla mücadele etme günü düzenleniyor. Sigara konusunda ülkemizin önemli kuruluşlarından olan Türkiye Sigarayla Savaş Derneği'nin Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Her yıl bu tarihte sigaranın başta insan sağlığı olmak üzere ekonomiye, gelecek nesillere ve topluma verdiği zararlara vurgu yapıyoruz. Toplumu bu yönde bilinçlendirmek için çabalıyoruz. Gelecek nesillere ferah ve temiz bir nefes bırakmak hepimizin görevi olmalı. Bu nedenle biz Türkiye Sigarayla Savaş Derneği olarak sigaranın son molekülü yok oluncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

“Her yıl 25 milyar dolar kül oluyor”

Dünya genelindeki sigara üreticilerinin elinde ciddi bir pay olduğunu ve kartelleştiklerini belirten Genel Başkan Doç. Dr. Aydın “Sigara kartellerinin elinde 25 milyar dolarlık ciddi bir pazar var. Demek oluyor ki her yıl 25 milyar doları yakıp kül ediyoruz. Bu karteller bu pazarı kaybetmemek için ellerinden gelen her şeyi, her türlü kirli reklamı yapıyorlar. Özelikle gençlerimiz ve küçük yaştaki çocuklarımızı bağımlı hale getirmek için sigarayı cazip gösteren her türlü yola başvuruyorlar. Bizim amacımız sadece sigaranın zararlarını anlatmak değil aynı zamanda bu kartellerle mücadele edip onların toplum nezdindeki etkinliğini kırmaktır” ifadelerini kullandı.

“Kalp hastalıklarının ve kanser türlerinin başlıca sebebi “

Dünyada 1,1 milyar insanın sigara içtiğini hatırlatan Genel Başkan Doç. Dr. Aydın, “Dünyada 6 saniyede bir sigara kaynaklı ölümler yaşanıyor. Sigara başta kalp hastalıkları olmak üzere birçok kanser türüne sebebiyet vermektedir. Ülkemizde görülen kalp ve damar hastalıklarının yüzde 70, akciğer kanserlerinin ise yüzde 90'ı sigara kaynaklı. Gırtlak kanserine yakalanma riski sigara içen insanlarda 20 kat daha fazla. Yine birçok kanser türünde riski arttıran bir unsur. Görüldüğü üzere sigara kullanımı sağlık üzerinde ciddi yıkıcı etkiye sahip bir zehir. Sigaranın zararlı etkilerinden gelecek kuşaklarımızı korumak ve bu konuda farkındalık oluşturmak için var gücümüzle mücadele etmeliyiz” dedi.

“Sigara, beyinde başlar ve beyinde bırakılır”

Günümüzde pek çok insanın sigarayı bırakmak istediğini ancak bırakamam korkusuyla sigaraya alternatif oluşturabilecek şeylere yönlendiğini belirten Doç. Dr. Aydın, “Son yıllarda sigarayı bırakmak isteyenlerin maalesef en çok başvurduğu elektronik sigaralar oluyor. Ancak şunu önemle belirtmeliyim ki elektronik sigaralar, normal sigaralardan daha fazla kimyasal barındırmaktadır ve daha tehlikelidir. Bir hatayı başka bir hatayla düzeltmek son derece yanlış olur. Toplumumuz, gençlerimiz bu konuda aydınlatılmalı. Ben hep şunu söylerim, sigara beyinde başlar ve beyinde bırakılır. Sigarayı bırakmak isteyen kişiler bu konuda kararlı olmalı. Eğer olamıyorsanız muhakkak ki yardım almalısınız. Özellikle Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurumlar ile bakanlığın ruhsatlandırdığı kurumlardan tıbbi, fiziki ve psikolojik yardımlar alabilirsiniz. Ama lütfen bakanlığın onayı olmayan ve sigara bıraktırma adı altında farklı yöntemleri size sunan yerlere itibar etmeyiniz” ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Doç. Dr. Aydın son söz olarak şunları söyledi: “Ben 20 Kasım Dünya Sigarayı Bırakma Günü vesilesiyle sigara içen tüm kardeşlerimize en kısa sürede bu illetten kurtulmalarını ve gelecek nesillere dumansız bir hayat bırakmalarını temenni ediyorum.”

