Her anne gibi oğlunu askere yolcu etmek istiyor

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi'nde yaşayan 20 yaşındaki Bayram Elhaman, 2017 yılının Mayıs ayında babasıyla tartıştıktan sonra 'işe gidiyorum' diyerek evden ayrıldı. Elhaman'dan 2 yıldır hiçbir haber alınamıyor. Kardeşinin ağabeyinin iş yerinde olmadığını ve telefonunu kapattığını annesine haber vermesi üzerine, aile Elhaman'ı aramaya başladı.

Daha önce İstanbul'a tatile giden Elhaman'ın tekrar tatile gittiğini düşünen aile 3 gün bekledikten sonra karakola başvurdu. Elhaman ailesinin başvurmadığı hiçbir yer kalmadı, fakat 2 yıl geçmesine rağmen oğullarından haber alınamadı. Kaybolduğu zaman 18 yaşında olan Elhaman, şimdi ise 20 yaşına girdi. Anne Ayten Elhaman, her gün oğlunun kıyafetlerini ütüleyerek odasını düzenlediğini, oğlunun hayatından endişe ettiğini dile getirerek oğlundan haber bekliyor. Severek evlendiği eşinden anlaşamadığından dolayı ayrılan Elhaman'ın, ayrılık üzüntüsü yaşarken babasıyla tartıştığı ifade edildi

Anneler Günü'nde annesine ayakkabı almıştı

Bayram Elhaman'ın annesi Ayten Elhaman, oğlunun kaybolmadan 4 gün önce Anneler Günü'nde kendisine ayakkabı aldığını dile getirerek oğlundan son hatıra olarak ayakkabının kaldığını söyledi. Elhaman, "Oğlum 16 Mayıs 2017 yılında kayboldu. Sabah işe yolculadım, hiç bir şey yoktu normal bir gündü işe gitti. Daha sonra kardeşi telefon açtı, 'ağabeyim yok' dedi. Hemen aradım telefonu kapalıydı, akşama kadar bekledik belki gelir diye. 2. gün de gelmedi 3. gün karakola başvurduk. Bekliyoruz, oğlum neredeyse inşallah gelir, elinde mesleği vardı fırıncıydı. Lisedeyken babası onu okuldan aldı, çalışıp yardım etsin diye.

2 yıldır hiçbir haber alamadık, inşallah yaşıyordur. Gitmeden birkaç gün önce babasıyla tartışmıştı, Anneler Günü'nde bana ayakkabı almıştı, bana bir şey olursa, 'oğlum bana ayakkabı almıştır dersin' diyordu. Ben de diyordum canının sağlığı önemlidir, hiçbir şey almana gerek yok. Bilmiyorum, belki daha önce planlamıştı gideceğini, babasından dolayı sıkıntısı vardı. Bir sefer tatil amacıyla İstanbul'la gitti. İstanbul'u da anlatıyordu, anne çok güzel diye. Ben de belki İstanbul'a gitmiş olabilir diyorum. Oğlum severek evlendi, evliliği 5 ay sürdü, ayrılmaya karar verdiler. Anlaşamadılar boşandılar, bunun sıkıntısı vardı üzerinde. Babasıyla da sıkıntısı vardı, çalışıyordu bütün evin yükü ondaydı.

Bu sıkıntılardan arınmak için tatil amaçlı gitmiş olabilir diye de düşündük, bir hafta, 1 ay, 1 yıl bekledik, şu an 2 yıl oldu. Hala da bekliyorum oğlum neredeyse gelsin, yeter ki sesini duyayım. Kardeşlerini çok severdi, engelli bir oğlum var, bazen diyordum ‘bana bir şey olursa kardeşine bakar mısın?' 'anne ben bakarım' diyordu. Kız evladım yoktu, onunla sohbet ederdim, beni dinlerdi asi bir genç değildi" dedi.

"Oğlumun siyasi görüşü yoktu"

Anne Ayten Elhaman oğlunun siyasi bir görüşü olmadığını belirterek "Oğlumun siyasi görüşü yoktu, teröristler tarafından kaçırılmışsa da Allah belalarını versin. Kendi halinde bir gençti evden işe, işten eve geliyordu. Oğlum beni duyuyorsan gel hiçbir şekilde sana kızgın değilim, ben bir anneyim oğlumun bulunmasını istiyorum. Gören veya duyan olursa lütfen haber versinler, bana sadece oğlumun sağ olduğunu söylesinler en azından başımı yastığa rahat bırakırım, derim ki oğlum yaşıyor o bana yeter. Cumhurbaşkanı'na da sesleniyorum ne olur oğlumu bulun bana. Cumhurbaşkanı Diyarbakır'a gelmişti, yanına gidip söylemek istemiştim gidemedim" diye konuştu.

"Her anne gibi oğlumu askere yollamak istiyorum"

Anne Ayten Elhaman, oğlunun askerlik çağı geldiğini, bir an önce bulup her anne gibi askere yollamak istediğini söyledi. Elhaman, "Oğlum Bayram Elhamam 18 yaşında gitti şu an 20 yaşında. Her anne gibi oğlumu askere yolculamak isterdim. Benim annem 5 evladını askere yolladı, ben de isterdim oğlum gitsin, en azından devletin elinde olduğunu bilirdim o bana yeterdi. İnşallah gören duyan olur, yaşadığını söyleseler bana yeter" şeklinde konuştu.

Murat Başal