Her bayram binlerce tatilciyi ağırlayan dünyaca ünlü Kaputaş Plajı martılara kaldı

Kaputaş'ta bayram sessizliği yaşanıyor. Kaş ile Kalkan arasında ilçeye 23 kilometre mesafede yer alan altın sarısı kumu ve turkuaz renkli suyuyla ünlü Kaputaş Plajı, korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı bulunuyor. Geçen Ramazan Bayramı'nda bir günde 10 bin kişiyi ağırlayan ve plaja gelenlerin kilometrelerce araç kuyruğu oluşturup tarihi rekora imza atılan plajda bugünlerde sessizlik hüküm sürüyor. Salgın tedbirleri kapsamında kapalı olan plaj, en sakin günlerini yaşıyor. Kaş Belediyesi salgın nedeniyle kapalı plajda virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede plaja ‘Evde Kal Türkiye' mesajı yazıldı.

Kaş Belediyesi Kaputaş Sosyal Tesisleri'nin de içinde bulunduğu sahilde bir martı ise denizin keyfini çıkarırken görüntülere yansıdı. Cumhurbaşkanlığınca normalleşme planı takvimi yayınlanırken, 1 Haziran'da otel, bar, pavyon, kulüp, çay bahçeleri, dernek lokalleri, yüzme havuzları, spor merkezi tesisleri açılacak. Bu süreçte Kaş Belediyesi Kaputaş Sosyal Tesisleri de kapılarını ziyaretçilere açmaya hazırlanıyor.

Talip Demirci

