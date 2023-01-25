Her biri parmak izi gibi, istenilse de birebir aynısı yapılamıyor

Sivas Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yüzde 100 ipek, yün ve pamuk kumaşlar üzerine yapılan ekolojik baskılar eşsiz tekstil ürünlerine dönüşüyor. Kök boyayla boyanan kumaşların üzerine doğadan toplanan yapraklar isteğe göre dizilerek desen oluşturulması için konulup sarılıyor. Sarılma işlemiyle oluşan baskıyla birlikte 24 saat kurumaya bırakılan kumaşlar daha sonra açılıyor.

Ortaya çıkan desenli ürünlerin her biri bir parmak izi gibi birbirinden farklı oluyor. İstenilse de birebir aynısı yapılamıyor. Toksin ve kanserojen madde içeren sentetik boyalarla yapılan tekstil ürünlerine nazaran yüzde yüz doğal olarak yapılan ekolojik baskılar vatandaşlar tarafından sağlığa zararı olmaması nedeniyle son zamanlarda daha sık tercih ediliyor.

“Bir yapılan ürün bir daha yapılmaz”

Sivas Olgunlaşma Enstitüsünde görevli Usta Öğretici Ayşegül Baş, ekolojik baskıyla yapılan bir ürünün aynısının bir daha yapılamayacağını söyleyerek, “Ekolojik baskı geçmişten günümüze doğal boyama ile birlikte kullanılır. Geçmişte ecdadımız tarafından doğal boyalar 19. Yüzyıla kadar kullanmıştır. Daha sonra sentetik boylar gündeme gelmiştir. Ama son yıllarda insanların doğal yaşama dönmesiyle birlikte yeniden doğal boyama ve ekolojik baskı gündeme girmeye başlamıştır. Doğal boyamada ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde doğadan topladığımız yapraklar ya da kökboyaları kurutuyoruz. Daha sonra kullanacağımız ipek, yün ve pamuk kumaşlar üzerine yüzde yüz doğal olmak şartıyla temizlenmiş kumaşların üzerini doğal boya ile boyayıp üzerine doğadan topladığımız yapraklarımızı sararak bir baskı oluşturuyoruz. Doğal boyamada ekolojik baskı bir nevi parmak izi gibidir. Yani bir yaptığınız ürünü bir daha yapma şansınız yok” ifadelerini kullandı.

Volkan Kaplan - Onur Erden



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