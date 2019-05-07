Her derde deva tavuk Ramazan'ın da favorisi

Tavuk eti yemenin birçok faydası olduğunu belirten Aydemir, "Bunlardan bazılarına değinmek gerekirse; tokluk özelliğinin yanında tavuk eti, kilo vermeye, kolesterolün ve tansiyonun kontrol altına alınmasında yardımcıdır. Bazı kaynaklara göre tavuk eti, kanser riskinin düşürülmesinde bile etkilidir. Tavuk etinde bolca bulunan selenyum metabolik performansı etkiler, insan vücudundaki bağışıklık fonksiyonlarını çalıştırır, metabolizmayı güçlendirir" dedi.

Ramazan'da sağlıklı kilo vermenin sırrı göğüs eti

Ramazan'da sağlıklı kilo vermek isteyenlere yağsız-derisiz göğüs eti tavsiye eden Aydemir, "Böylece vücudun sağlıklı gelişimini kas gelişimini destekleyerek kilo verebilirsiniz. Göğüs eti tüketerek, kalp hastalığına neden olan homositin-amino asidini kontrol altında tutabilir, kalp sağlığınızı koruyabilirsiniz. Tavuk etinde bulunan triptofan -amino asit içeriği yüksektir. Huzursuz, depresif durumlarda beyninizdeki serotonin seviyesi yükselerek moraliniz düzelir, stresiniz azalarak, uykunuz düzene girer. Orta yaş üzeri kişilerde rastlanan osteoporoz - kemik erimesi -eklem iltihabı rahatsızlıklarına karşı tavuk eti tüketerek önlem alabilirsiniz" dedi.

Dudak çatlamaları ve kuruyan derinin çaresi tavuk ciğeri

Birçok gıdada olmayan, vücut için elzem olan niasin içeriği açısından tavuk etinin çok önemli olduğunu vurgulayan Aydemir, "Niasin, kansere ve genetik hasarlara karşı savunma geliştiren özel bir B vitamini türüdür. A vitamin grubundan olan retinol, alfa ve beta karotenler ve lisopen tavuk etinde bolca bulunur. Bu maddeler, sağlıklı bir göze sahip olmanız için gereklidir. Tavuk eti fosfor açısından zengindir. Fosfor, diş ve kemikleri güçlendirdiği gibi böbrek, akciğer ve merkezi sinir sistemi fonksiyonunu destekleyen vücudumuz için çok gerekli bir mineraldir. Tavuk ciğerinde bulunan B2 sayesinde kuru ve hasara uğrayan deriniz iyileşir. Ağızda çıkan aftlardan, dudak çatlamalarından ve kuruyan cildinizden şikayetçiyseniz faydasını hızlı bir şekilde görebilirsiniz" dedi.

Aydemir sözlerini şu şekilde sürdürdü: "HasTavuk olarak insan sağlığı en büyük hassasiyetimiz. Sağlığımız yerindeyse, ağzımızın tadı da soframızın tadı da yerindedir. Sağlığımızı en fazla etkileyen şeyler yediklerimiz olduğuna göre, kendi sağlığımız, ailemizin, çocuklarımızın sağlığı için proteini, tavuk etini ve yumurtayı sofralarımızdan eksik etmeyelim. Ramazan'a girerken beslenmeye daha fazla dikkat edelim. İftarda bir çorba ile orucu açmak, ardından tavuk etinin besin değerlerini korumak için haşlama, ızgara ya da fırınlanmış şekliyle yanında bir salata ile tüketmek, sağlık için oldukça faydalı. Bu şekilde bir menü; hem uzun süre tokluk hissi, hem de şişkinlik-mide-bağırsak vb. problemlerinden uzaklaşıp, kendinizi hafif hissetmenizi sağlayacaktır."

Ahmet Küçükkaraca