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Her gün 50 bin masken

Her gün 50 bin masken
Her gün 50 bin masken

Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Belediyesi ve SİMPAŞ A.Ş.’nin Maske Üretim Atölyesi'ni ziyaret etti.

Koronavirüs (Covi-19) salgınından korunmada en çok ihtiyaç duyulan kişisel koruyucu maskelerin üretildiği Maske Üretim Atölyesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulunan Başkan Prof. Dr. Alim Işık, burada tesisin işleyişi ile ilgili yöneticilerden detaylı bilgi aldı.

Maske Üretim Atölyesi'nde günlük üretim kapasitesinin 30 binden 50 bine yükseldiğini ifade eden Başkan Işık, üretilen maskelerin belediye hizmet binasında, pazar yerlerinde ve toplu taşıma araçlarında maskesiz vatandaşlara ücretsiz olarak verildiğini söyledi.
Işık, ziyarette Maske Üretim Atölyesi'nde çalışan personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür edip, işlerinde kolaylıklar diledi.

Hüseyin Efe
 

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