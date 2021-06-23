İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Her gün bakımevine gelen tilkiyi besliyor

Her gün bakımevine gelen tilkiyi besliyor
Her gün bakımevine gelen tilkiyi besliyor

Bakımevine gelen davetsiz misafiri olan tilki, her gün bakımevine gelip yiyeceğini alıyor.

Her gün bakımevine gelen tilkiyi besliyor - Tıkla İzle

Ardahan-Posof karayolu üzerindeki Ilgar dağı geçidinde bulunan ılgar bakımevinde bekçilik yapan Serkan Çiftçi, bakımevinin bahçesine kadar gelerek merdivenlerde bekleyen tilkiyi her gün elleriyle besliyor.

Serkan Çiftçinin bakımevine gelen tilki ile kurduğu bağ, görenleri şaşırtıyor. Sabah ve akşam saatlerinde bakımevine gelen tilki, kendisine ikram edilen yiyecekleri çiftçinin elinden yiyor.

Yemek yedikten sonra doğal yaşam alanına dönen tilkiyi sabah akşam besleyen Serkan Çiftçi ise bu durumdan oldukça memnun.

Olgun Yıldız
 

İLGİLİ HABER
Dere kenarında karşılaştıkları tilkiyi besliyorlar Dere kenarında karşılaştıkları tilkiyi besliyorlar
İLGİLİ HABER
Yavru tilkilerin sevimli halleri kameralara yansıdı Yavru tilkilerin sevimli halleri kameralara yansıdı
İLGİLİ HABER
Aç kalan tilki, şehir merkezine inerek çöpten yiyecek aradı Aç kalan tilki, şehir merkezine inerek çöpten yiyecek aradı
İLGİLİ HABER
Her gece evine gelen tilkiyi peynirle besliyor Her gece evine gelen tilkiyi peynirle besliyor

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.