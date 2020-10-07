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Her gün binlerce yolcu taşıyan gemilerin mürettebatları korona çıktı...

Her gün binlerce yolcu taşıyan gemilerin mürettebatları korona çıktı...
Her gün binlerce yolcu taşıyan gemilerin mürettebatları korona çıktı...

Çanakkale boğaz hattı ve adalar arasında feribotla insan taşımacılığı yapan Gestaş A.Ş.’nin bazı kaptan ve gemi mürettebatında yeni tip Korona virüs ( Covid-19) testlerinin pozitif çıktığı öne sürüldü.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan korona virüs nedeniyle Türkiye genelinde de bir takım önlemler alınmaya devam ediyor. Ancak, alınan tüm önlemlere rağmen Çanakkale boğaz hattı ve adalar arasında feribotla insan taşımacılığı yapan Gestaş A.Ş.'nin bazı kaptan ve gemi mürettebatında korona virüs çıktığı öne sürüldü.

Feribotlarda alınan tüm önlemlere rağmen bazı vatandaşların maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı gözlenirken, covid-19 testi pozitif çıkan gemi mürettebatının da karantinada olduğu öne sürüldü.
Öte yandan, kaptan ve gemi mürettebatında korona virüs çıktığı öne sürülen Gestaş A.Ş.'den resmi bir açıklama yapılmadı.

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