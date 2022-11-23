Her gün çok sayıda kişinin geldiği eğlence mekanından geriye sadece enkazı kaldı

Saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde depremde, Gaziantep Caddesi'nde bulunan bir iş yeri yıkıldı. Her gün çok sayıda vatandaşın uğrak noktası olan eğlence mekanından geriye sadece enkazı kaldı. Güvenlik önleminin alındığı enkaz alanında, masa ve sandalyeler başta olmak üzere, tuğla, klima ve birçok tahta parçasının üst üste yığıldığı görüldü.

İş yeri sahibi Ahmet Seyok, "10 gün önce aklıma geldi. 'Bu deprem olur mu olmaz mı' derken sabah saatlerinde depremden yarım sonra beni aradılar, evdeydim. 'Abi dükkan yıkıldı' dediler. Hiç yıkılacağı aklımın ucuna gelmezdi. Yapacak bir şey yok, Taktiri ilahi. Deprem akşam saat 22.00-22.30 sıralarında olsaydı en az 10 kişi ölebilirdi. Kimsenin burnu kanamadı, şükrediyoruz, bundan dolayı da mutluyuz" dedi.

Enes Bektaş - Selçuk Akyol



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