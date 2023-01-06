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Her gün taksinin yolunu dört gözle bekliyorlar

Her gün taksinin yolunu dört gözle bekliyorlar
Her gün taksinin yolunu dört gözle bekliyorlar

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde hayvan sevgisiyle bilinen 30 yıllık taksici Erol Çetin, 25 yıldır her sabah sokak hayvanlarını mama dağıtarak doyuruyor. Çetin'in geldiğini fark eden hayvanlar koşarak aracın önüne atlıyorlar.

Her gün taksinin yolunu dört gözle bekliyorlar - Tıkla İzle

Safranbolu'da taksicilik yapan Erol Çetin, kentteki sokak hayvanlarıyla yakından ilgileniyor. Kent merkezi ve çevresindeki farklı bölgelerine giderek onlarca kedi ve köpeğin karnını doyuran Çetin, kuşlara da buğday veriyor.

Her sabah mesai başlangıcında aracında bulunan mamaları hayvanlara götüren Çetin, her gittiği yerde yolunu gözleyen kedi ve köpekler tarafından karşılanıyor. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Erol Çetin, 25 yıldır sokak hayvanlarını beslediğini, hayvan sevgisinin de çocukluğundan itibaren oluştuğunu söyledi.

Arabasında yılın 365 günü mama bulunduğunu ifade eden Çetin, Yolda da görsem hayvanların mamasını verip öyle giderim. Düzenli olarak her gün yapıyorum. Karlı havalarda arabanın buzdan ötürü gidemediği yürüyerek de olsa mama veririm” dedi.

Rıdvan Bostancı - Fatih Ünlü

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