Her kombine uygun 2019 sonbahar-kış bluz modelleri

Özellikle kullanım alanına göre ip askılı, kalın askılı, kısa kollu, truvakar, uzun kollu modeller yaklaşan yeni sezonun trendleri olmaya devam ediyorlar. Maksi, midi ve mini eteklerle giyilebilen, pantolonlarla kullanılabilen, business casual giyimin ikonik tarzı takım elbiseleri tamamlayan kadın bluz modelleri bayan modasının rotası oluyor. Aktüel kadının siluetine yansıyan şık görünüm için olmazsa olmazların son moda tasarımların detaylarını sizler için derledik.





Şık Gardıropların Olmazsa Olmazı Nedir?

2019 kreasyonunda hem business casual hem de smart casual stilini tamamlamanın oldukça pratiklik kazandıran tarzı bluzları alırken, modanın gerisinde kalmamanız için dikkat etmeniz gerekenler vardır. Yeni sezonda göreceğimiz tasarımlar arasında:

Fiyonk bağlamalı bluzlar bu yılın trendleri olarak en çok giyilenlerden olurken, yeni sezonda da kullanılacak modeller arasındaki yerini alıyor.

Boncuklu, desenli, işlemeli bluz modelleri bu sezon geçen senelere oranla biraz daha yoğun olarak görülüyor.

Metalik tonların hüküm sürdüğü parlak görünüm 2019 sonbahar sezonunun en iddialı modellerinden olurken bir diğer yandan ise payetli modellerin de revaçta olduğu dönem geliyor.

Retro esintilerinin de var olduğu sezonda yarım vatkalı omuzlar, fırfırlı yakalar, balon kollar ve dantelli bluz modelleri kendini hissettiriyor.

Tek Parça ile Gündüz ve Gece Şıklığı Kazandıran Bluzlar

Kapsül Gardırobunuzun Star Parçası Bluz Modelleri

