Her mahkûm sadece bir kişiyle görüşecek

Bugünden itibaren mahkûmların kapalı görüşlerine izin verilecek. Ama virüsün yayılmaması için Adalet Bakanlığı belirli tedbirler uygulayacak. İşte yeni kurallar:

* Aşırı yoğunluk yaşanmaması için koğuşlar sırasıyla görüşe çıkarılacak. Cezaevi yönetimi, koğuşların sırasını bir aya yayacak şekilde ayarlayacak.

* Her cezaevinde, her gün bir koğuş kapalı görüşme yapacak.

* Hükümlü ve tutukluların ayda bir defa kapalı görüşme hakkı olacak.

* Mahkûmlar, görüşmek istedikleri ziyaretçileri idareye önceden bildirecek ve yalnızca bir kişi gelebilecek.

* Ziyaretçilerin cezaevine girmeden önce ateşi ölçülecek.

* Maske kullanımına ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilecek. Bunun yanı sıra, her kapalı görüşten sonra, mahkûm ve ziyaretçinin bulunduğu ortam dezenfekte edilecek. Görüşler, en fazla bir saat arayla yapılacak.

* Mahkûmların ertelenen görüş hakları kayba uğramayacak. Virüsün seyrine göre daha sonra kullanılmasına izin verilecek.

* Avukat görüşmeleri, ceza infaz kurumları arasındaki nakil işlemleri 1 Temmuz, açık görüşler ise 1 Eylül'de başlayacak.

Türkiye Gazetesi