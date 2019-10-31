'Her okula bir siber güvenlik laboratuvarı' projesi 900 öğrenciye ulaştı

Logo Yazılım'ın 35 yıllık tecrübesiyle çalışmalarında devam eden Berqnet Firewall tarafından hayata geçirilen 'Her Okula Bir Siber Güvenlik Laboratuvarı' isimli sosyal sorumluluk projesi hızla devam ediyor. Son olarak, geçtiğimiz hafta Kocaeli Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde siber güvenlik laboratuvarı kurulan proje kapsamında, öğretmenlere kapsamlı siber güvenlik ekosistemi ve firewall ürünleri hakkında detaylar aktarılırken, 300'e yakın bilişim öğrencisine ise siber güvenlik okuryazarlığı eğitimi verildi. Proje ile müfredatında bilişim dersleri bulunan okullara teknik altyapı, laboratuvar kurulumu ve temel bilişim ve siber güvenlik eğitimleri verilirken bu güne kadar 100 öğretmen ve 900 öğrenciye ulaşıldı.

"Türkiye'nin siber güvenlik gücüne katkı sunmayı hedefliyoruz"



Türkiye'nin siber güvenlik gücüne katkı sunmayı hedeflediklerini belirten Berqnet Firewall Genel Müdürü Dr. A. Murat Apohan, "Eğitime yüzde 100 destek misyonuyla her okula bir siber güvenlik laboratuvarı kazandırmak istiyoruz. Özellikle gelecekte bu alanda ilerlemek isteyen gençlere staj ve iş imkanı sunmak için de üstümüze düşen tüm sorumlulukları yerine getireceğiz. Düzenli aralıklarla devam ettirdiğimiz eğitimlerin yanı sıra siber güvenlikle doğrudan alakalı olan derslerin bilişim alanında dersleri bulunan okullara yönelik MEB müfredatına alınması için gerekli girişimlerin başlatılması noktasında çalışmalar da yürütüyoruz. Böylece hedeflediğimiz farkındalığı oluşturacağımız ve ülkemizin parlak gençlerinin bu alanda daha donanımlı ilerlemesine ve yetiştirilmesine katkıda bulunacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"2020'de 10 bin öğrenciye siber güvenlik okuryazarlığı eğitimi vereceğiz"



2018 yılında uygulamaya geçirilen projenin ilk etabında Kocaeli'nin köklü eğitim kurumlarından İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Bilgisayar Programcılığı öğrencilerine eğitim verilerek okul bünyesinde bir siber güvenlik laboratuvarı kurulması için gerekli çalışmalar başlatılmıştı. 2018'in Ekim ayında başlanan projenin ikinci etabında ise Beykoz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bölümü öğrencilerine siber güvenlik farkındalığı, temel network ve firewall konularında detaylı bir eğitim verilip siber güvenlik ürünleriyle ilgili derslerin devam ettirilmesi adına gerekli ekipman bağışı yapıldı.



Her Okula Bir Siber Güvenlik Laboratuvarı projesi kapsamında gelecek hedeflerini aktaran Dr. A. Murat Apohan, "Kocaeli ve İstanbul'un ardından Anadolu'ya yayılarak planlandığımız ve takvimimize aldığımız Konya, Antalya ve Kahramanmaraş'ta belirlenen okullarda eğitim ve laboratuvar kurulum çalışmalarına devam edeceğiz. Eğitime verdiğimiz desteği sürekli hale getirerek 2020 dahil olmak üzere her yıl 10 bin yeni gence ulaşmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.