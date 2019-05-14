Her otopark, LPG'li araç alamayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı konuyla ilgili yönetmelik taslağını hazırlayarak sektörün görüşüne sundu. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklik taslağında yer alan bilgilere göre, konutların yer aldığı binalar kapsam dışında bırakıldı. Buna göre araçlar, girmeleri yasak olan kapalı otoparklara standartlara uymaları hâlinde girebilecek. Türk Standartları Enstitüsü'nün(TSE) 9881 numaralı ‘Araç park yerleri için kurallar' standardında yer alan şartlara uyan otoparklar LPG'li araçları içeriye alabilecek. Bu noktada TSE'den standarda uygunluk belgesi ile bölgedeki itfaiye teşkilatının iznini almaları kaydıyla LPG'li araçların girmesine ruhsat vermeye yetkili idarelerce izin verilebileceği ifade edildi.

İŞARETLİ OTOPARK

Ruhsat vermeye yetkili idareler, izin verilen otoparkların periyodik olarak denetimlerini yapmakla yükümlü olacak. Bu otoparkların araç giriş kısmına, ‘idare izni' ‘periyodik denetim bilgisi' ile ‘TS 9881'e uygunluk işareti' en az 70x50 ebatlarında, araçların görebileceği şekilde asılacak. LPG'li araçların kapalı otoparklara alınabilmesi konusunda Enerji Bakanlığı, Çevre Bakanlığı ve Sanayi Bakanlığı iş birliği yapıyor.

Etiketli olmayan araç alınmayacak

Bu otoparkları kullanacak araçlarda da, LPG dönüşümünün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca belirlenen usul ve esaslar uygun olduğunu gösteren işaretlemeler aranacak. İşaretler barkod veya QR kod şeklinde olabilecek. Uygun olmayan araçlar görevlilerce otoparka alınmayacak.

Türkiye Gazetesi