Her sabah ailesi için endişeyle uyanıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı altı gün önce başlattığı askeri saldırı tüm şiddetiyle devam ediyor. Günlerdir Ukrayna'nın bir çok şehri yoğun bombardıman altında tutulurken, özellikle de gün içinde halkı hava saldırısına karşı uyararak sığınaklara çağıran sirenler susmak bilmiyor. Edirne'nin ilçesi Keşan'da yaşayan Ukrayna vatandaşı 22 yaşındaki Anna Polianetska'nın ailesi de onlardan biri.

Devam eden savaş sırasında, Polianetska'nın aynı zamanda korona virüs hastası da olan annesi sığınıkta saklanmak zorunda kalırken, emekli bir asker olan babası da sokaklarda Rus silahlı güçlerine karşı koymak için nöbet tutuyor. Kuşatma altındaki şehirde ailesinden kısıtlı imkanlar ile haber almaya çalışan Anna Polianetska'nın, "Her sabah uyanıyor ve 'Annem-babam nasıl? 'Bugün vuruldular mı?' diye düşünüyorum" dedi.

"Annem sığınakta, babam nöbet tutuyor"

Günlerdir devam eden saldırı hakkında "Ukrayna'da durum çok sert. Gerçek bir savaş başladı. Çok üzgünüm. Çok zor, çünkü Ukrayna'nın tamamında bir savaş ve Rus tankları ile askerleri var. Rusya vuruyor, bomba düşüyor ve ben çok korkuyorum, çünkü annem nasıl bilmiyorum. Fırsat buldukça onlarla görüşüyorum ama bulundukları yerde şu an internet yok. Konuşabiliyorum ama her zaman bilgi alamıyorum" dedi.

Öte yandan ailesi ve yakınlarından aldığı son bilgiyi paylaşan Anna Polianetska, "Annem ve babam bir sığınıkta barınıyorlar, çünkü sokakta durum çok zor. Eski asker olan babam da sokakta nöbet tutuyor. Ruslarla savaşıyor. Her yerde Rus askerleri var. Rusya, 'Ben sivil vurmuyoruz' diyor ama bu gerçek değil, vuruyorlar. Yaşadığım şehirde çok sayıda sivil öldü. İçlerinde tanıdıklarım da var, bir arkadaşımın annesi de yaralı" ifadelerini kullandı.

"Bu ülke benim, Ruslar gitsin, ülkemizi terk etmeyeceğiz"

Saldırının ardından BM kaynaklarına göre şimdiye kadar 500 bin civarında Ukrayna vatandaşı güvenlik gerekçesi ile yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalarak başka ülkelere sığındı, ancak kuşatma altındaki Kiev'den Polianetska ailesi çıkmadı. Ailesine nükleer tehdit uyarısı yaptığını söyleyen Anna, "Ben annemle her konuştuğumda Putin'in nükleer silah kullanmak istediğini anlatıyorum ve gelmelerini istiyorum ama annem ve babam gelmek istemiyor. 'Ben Ukraynalıyım bu ülke benim, Ruslar gitsin. Ülkemizi terk etmeyeceğiz' diyorlar. Ukrayna'dan özellikle de Kiev'den gitmek çok zor. Şu an Kiev kuşatılmış. Yeterli yemek ve su gelmiyor" diye konuştu.

"Savaşçı bir ülke olmadık ama gerçekler bizi buna zorluyor"

Ülkesinde yaşananlara anlam veremediğini ve rahat bir uyku uyuyamamasına yol açan durum karşısında "Ben anlamıyorum. 21. yüzyılda böyle bir şey nasıl olabilir? Ülkemde savaş değil barış istiyorum ama ülkemizi, çocuklarımızı ve annelerimizi korumalıyız" diyen Anna Polianetska, "Kimseyi öldürmek istemiyoruz, Rus askerlerini de öldürmek istemiyoruz ama buna mecburuz. Ülkemizi savunuyoruz. Hiçbir zaman savaşçı bir ülke olmadık; ama gerçekler bizi buna zorluyor" diyerek bağımsızlık için mücadele etmeye Ukrayna halkının kararlı olduğunu da söyledi.

"Özgürlük ve demokrasi için savaşıyoruz"

Şimdiye kadar verilen mücadele için halkına teşekkür eden Anna Polianetska, "Ben ülkemde yaşayanlara ve özellikle de askeri kuvvetlerimize teşekkür ediyorum. Ukrayna sadece askeri olarak değil, tüm çevreler olarak birleşti. Herkes kenetlendi, Rus tanklarına ve diasporaya karşı savaşıyor. Bunun yanında tüm dünyadan bağışlar da geliyor. Ukraynalılar internet ile tüm dünyaya gerçeği anlatmaya çalışıyorlar. Kenetlenmiş durumdayız ve kazanacağımıza da inanıyorum çünkü gerçek kazanmalı. Gerçek de Ukrayna'dan yana. Özgürlük ve demokrasi için savaşıyoruz. Sadece Ukrayna için değil, Belarus, Gürcistan, Litvanya, Letonya gibi Rusya'nın zalim elinden çeken ülkeler adına da savaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

