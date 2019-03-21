İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Her sabah hava aldığı balkon bu sabah sonu oldu

Her sabah hava aldığı balkon bu sabah sonu oldu
Her sabah hava aldığı balkon bu sabah sonu oldu

Maltepe’de bir şahıs henüz bilinmeyen bir şekilde 4 katlı apartmanın 3. katında bulunan balkondan düşerek hayatını kaybetti.

Her sabah hava aldığı balkon bu sabah sonu oldu - Tıkla İzle

Olay, 05.30 saatlerinde, Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 4 katlı bir apartmanın 3. katında yaşayan Nuri Çetinkaya (57) her sabah çıkıp hava aldığı balkonda bu sabah henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı düştü. Evde bulunan aile fertleri durumu fark ederek aşağıya indiler. Aşağıya indiklerinde Çetinkaya'nın kanlar içerisinde yerde yattığını gören aile yakınları durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemenin ardından Çetinkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise olay yeri şeridi çekerek çevre güvenliğini aldı.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Çetinkaya'nın cansız bedeni ile karşılaşan yakınları sinir krizi geçirdi. Acılı yakınları, polis ve sağlık ekipleri sakinleştirdi. Olay yerinde hayatını kaybeden Çetinkaya'nın cesedini olay yeri inceleme ekipleri çadır kurarak incelemede bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Çetinkaya'nın cansız bedeni Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Aydemir Kadıoğlu

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.