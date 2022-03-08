Her Şey Yanımda'da mobil ödeme dönemi başladı

Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, müşterilerinin online alışveriş ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirdiği Her Şey Yanımda'yı yeni özelliklerle geliştirmeye devam ediyor. Platforma mobil ödeme özelliğini getiren operatör, müşterilerinin online alışveriş deneyimini kolaylaştırıyor.

Kullanıcılar bu yeni özellik sayesinde Her Şey Yanımda'da alışveriş yaparken kredi kartı kullanmak zorunda olmadan, tüm alışverişlerini tek tıkla faturalarına yansıtarak ödemeyi gerçekleştirebilecek. Kredi kartı limiti olmayan veya kredi kartı olmayan Vodafone müşterileri de online alışveriş yapabilme özgürlüğüne kavuşacak. Verilen bilgiye göre, mart ayına özel olarak platformda mobil ödeme yapan kullanıcıların faturaya yansıtarak yapacakları ilk alışverişlerinde alt limit olmaksızın 50 TL indirim de verilecek.

Konuyu değerlendiren Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Uğur Sennaroğlu, şunları söyledi: “Türkiye'nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu hedefe ulaşmak için izlediğimiz yollardan biri de Vodafone Yanımda'nın e-ticaretten sigortaya, finanstan gaming'e kadar her alanda girilip işlem yapılan, kullanılan ve yaşayan bir süper uygulama olması. Müşterilerimiz uygulama üzerinden erişilebilen Her Şey Yanımda servisimizle online alışverişlerini uygun fiyatlarla, rahat, hızlı ve kolay bir şekilde yapabiliyor. Platformumuzu sürekli geliştiriyoruz. Son olarak platforma mobil ödeme özelliği kazandırdık. Bu özellik, müşterilerimizin ödeme deneyimini kolaylaştırıyor, harcamalarını mobil faturalarına yansıtarak ödeme imkanı sunuyor. Mobil ödeme sayesinde özellikle kredi kartı olmayan ya da kullanmayan ve farklı ödeme metotlarına ihtiyaç duyan kullanıcıların tercih edeceği bir platform olmayı hedefliyoruz.”

14 kategoride 1,2 milyonu aşkın ürün

Verilen bilgiye göre, dijital pazaryeri Her Şey Yanımda'da Cep Telefonları, Elektronik, Dijital Servisler ve Oyun, Moda, Hobi-Ofis-Kırtasiye, Kozmetik ve Kişisel Bakım, Ayakkabı-Çanta-Aksesuar, Spor ve Outdoor, Anne-Bebek, Ev-Yaşam, Süpermarket, Pet Shop, Medikal Ürünler ve Oto Aksesuar olmak üzere 14 kategoride 1,2 milyonu aşkın ürün sunuluyor. 450'den fazla aktif mağazanın faaliyet gösterdiği platformda, Vodafone'lu olsun olmasın, Vodafone Yanımda uygulamasını indiren tüm kullanıcılara avantajlı fiyatları, birbirinden farklı kampanyaları ve kullanım kolaylığı ile yeni bir deneyim yaşatıyor. Bugüne kadar 30 milyondan fazla kez ziyaret edilen platformda yaklaşık 250 bin ürün satıldı. En çok sipariş verilen ilk 4 kategori Elektronik, Cep Telefonu, Süpermarket, Kozmetik ve Kişisel Bakım oldu.

Her alışverişin 3 TL'si eğitime

Platform, aynı zamanda ilk amaç odaklı online alışveriş platformu olma özelliği de taşıyor. Operatör, bu kapsamda, müşterilerinin platformdan yaptıkları her alışverişten 3 TL'yi bir çocuğun eğitim masraflarına katkı sağlamak için TOÇEV'e bağışlıyor. Bu projenin de kapsamının genişletilerek etki alanının artırılması hedefleniyor.