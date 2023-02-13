İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Her yer yıkıldı, o ayakta kaldı..O da ölüm saatinde takılı kaldı

Her yer yıkıldı, o ayakta kaldı..O da ölüm saatinde takılı kaldı
Her yer yıkıldı, o ayakta kaldı..O da ölüm saatinde takılı kaldı

Depremin vurduğu Adıyaman’da, şehir merkezinde neredeyse tüm binalar yıkıldı ancak 40 yıllık saat kulesi enkazların arasında dimdik ayakta durdu. Kartal figürlü kulenin tarihi saati de depremin yaşandığı 04.17’yi göstermeyi sürdürüyor.

Her yer yıkıldı, o ayakta kaldı..O da ölüm saatinde takılı kaldı - Tıkla İzle

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen ve en büyük hasarın oluştuğu illerden birisi olan Adıyaman'ın simgelerinden Saat Kulesi'ndeki saatler 04.17'de durdu. Saat Kulesi'ndeki saatler o kötü anın göstergesi olarak kavşakta öylece kaldı.
Yıkıcı 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem insanları evinden ve sevdiklerinden etti. Bir diğer taraftan depremde yıkılan binaların enkazlarında çalışma sürüyor. Depremin 8. gününde canlı kişilere ulaşma ümidiyle çalışılırken, öbür taraftan enkaz altındaki cansız bedenler de çıkarılıyor.

Cihan Kizir - Ahmet Arslantaş
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.