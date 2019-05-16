Her yıl 15 milyondan fazla insan online mobilya alışverişi yapıyor

Tüm sektörler gibi mobilya sektörü de hızla dijitalleşiyor. "Görmeden, ölçmeden mobilya almam" diyen kuşak, yerini akıllı telefonlarından mobilya alışverişi yapan bir kuşağa bırakıyor. Google tarafından hazırlanan mobilya satın alımında dijitalin rolü raporunu inceleyen Trend Mobilya, mobilya sektöründe dijitalleşen tüketici davranışlarını değerlendirdi. Yılda 15 milyondan fazla tüketici mobilya alışverişini online olarak yaparken, ‘ev dekorasyonu için alışveriş listesi' gibi ürün gruplarına yönelik aramalar son 2 yılda yüzde 150'nin üzerinde artış gösterdi.

Tüketicilerin spesifik ürünleri keşfetmeye yönelik ‘salon için ne almalı', ‘yatak odası için ne almalı' gibi aramaların hacmi ise son 2 yılda yüzde 50'den fazla büyüdü. Mobilya alışverişi için yapılan internet aramalarının yüzde 49'unda marka adı yer almazken, internet üzerinden satın alınan markasız mobilya oranı yüzde 50'ye ulaştı.

Online tüketici daha hızlı ikna oluyor: Aynı gün mobilya satın alma oranı yüzde 53

Yeni nesil tüketici davranışlarını irdeleyen Trend Mobilya'nın derlediği veriler, mobilya alışverişini online olarak yapan tüketicilerin, mağazalardan alışveriş yapan tüketicilere oranla daha hızlı satın alma kararı verdiğini ortaya koydu. Yalnızca ürün temininde sağladığı kolaylıklarla değil fiyat karşılaştırma, marka sorgulama ve tüketici deneyimlerini görüntüleme gibi detaylı araştırma imkanlarıyla da tercih sebebi olan online mobilya alışverişinde kullanıcılar, ortalama 14.2 kez arama yapıyor. Bu internet araştırmalarının yüzde 63'ü bir hafta içinde satın almayla sonuçlanırken, aynı gün satın alma kararı veren tüketici sayısı yüzde 53'e dayandı.

Mobilya alışverişinde Y kuşağının tercihi, akıllı telefonlar

Mobil alışverişin, mobilya sektöründeki payını hızla artırdığına değinen Trend Mobilya Kurucu Ortağı Murat Erat, "Online mobilya alışverişi yapan tüketicilerin yüzde 44'ü yeni markaları akıllı telefonlar vasıtasıyla keşfederken, akıllı telefon kullanıcılarının yüzde 80'i, mobil siteler veya uygulamalarda sorularına cevap buldukları markaları tercih ediyor" dedi.

Mobil alışverişin kazandığı ivmede en büyük payın Y kuşağına ait olduğunu belirten Murat Erat, "Mobilya alışverişini yalnızca mağazalardan yapan kuşak tarih olurken, 18-38 yaş aralığında yer alan Y kuşağının yüzde 20'si mobilya ve ev eşyası alışverişlerini akıllı telefonları ile yapıyor. Y jenerasyonu, beklentileriyle de farklılaşıyor. Tüketicilerin yüzde 41'i kişiye özel ürün ve fırsatlar sunan markalarla sadık kalırken, Y jenerasyonu tüketicilerinin yüzde 32'si ücretsiz teslimata önem veriyor" ifadelerini kullandı.