Her yıl tonlarca kapağı tek tek toplayıp onlarca engelliyi mutlu etti

Kendini hayır işlerine adayan Süleyman Eken, 12 yıl önce engellilere yardımcı olabilmek için kapak toplamaya başladı. Topladığı kapakları geri dönüşüm firmalarına satan hayır sever vatandaş bu zamana kadar 110 bin lira değerinde 54 adet tekerlekli sandalye ve 60 bin lira değeri olan 9 hasta yatağı alıp ihtiyacı olanlara hediye etti. Tek amacı insanları mutlu etmek olan vatandaş yılda tek tek toplayarak 2 ton kapak biriktiriyor.

Burak Türker

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