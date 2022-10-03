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Her yıl tonlarca kapağı tek tek toplayıp onlarca engelliyi mutlu etti

Her yıl tonlarca kapağı tek tek toplayıp onlarca engelliyi mutlu etti
Her yıl tonlarca kapağı tek tek toplayıp onlarca engelliyi mutlu etti

Bursa'da fabrika işçisi 12 yıldır hafta sonu izinlerinde kapak toplayarak onlarca engelliye umut oldu.

Her yıl tonlarca kapağı tek tek toplayıp onlarca engelliyi mutlu etti - Tıkla İzle

Kendini hayır işlerine adayan Süleyman Eken, 12 yıl önce engellilere yardımcı olabilmek için kapak toplamaya başladı. Topladığı kapakları geri dönüşüm firmalarına satan hayır sever vatandaş bu zamana kadar 110 bin lira değerinde 54 adet tekerlekli sandalye ve 60 bin lira değeri olan 9 hasta yatağı alıp ihtiyacı olanlara hediye etti. Tek amacı insanları mutlu etmek olan vatandaş yılda tek tek toplayarak 2 ton kapak biriktiriyor.

Burak Türker

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