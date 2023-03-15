Her yıl yenisini aldığı traktörünü tarla için değil gezmek için kullanıyor

Uzundere ilçesine bağlı Cevizli Mahallesinde yaşayan Mustafa Uzbaş, çiftçilerin tarla işleri ve yük işleri için kullandığı traktörü camiye ve kahvehaneye gitmek için kullanıyor. Sadece evinin çevresini ve köyünün merkezini gezebilmek için her yıl yeni model traktör satın alan Uzbaş, bu traktörü tarla ve yük işleri için ise kullanmıyor. Traktörle gezebilmenin çocukluk hayali olduğunu belirten Uzbaş, 32 yıldır her sene kahvehaneye, camiye gidebilmek ve köy merkezinde gezebilmek için yeni model traktör alarak bu hayalini gerçekleştiriyor. Öte yandan Mustafa Uzbaş'ın traktörünü tarla ve yük işleri için kullanmayıp sadece gezmek için kullanması da dikkatleri üzerine çekiyor.

Taner Sarı

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