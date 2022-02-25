'Her yüz için burun estetiği farklıdır'

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Erkan Soylu, burun ameliyatları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Burun ameliyatlarında iki hedefin amaçlandığını belirten Doç. Dr. Soylu, “Birincisi burnun daha rahat nefes alması, ikincisi ise daha iyi bir görünüm elde etmektir. Dolayısıyla ameliyattan sonra burun daha iyi bir görünüme kavuşmuş ve daha rahat nefes alıyorsa, ameliyat başarılı olmuş denebilir” dedi.

“Her yüz, her cilt ve her burun birbirinden farklıdır”

Her burnun her şekilde yapılamayacağına dikkat çeken Doç. Dr. Erkan Soylu, “İleri düzeyde kalın ve yumuşak dokunun baskın olduğu bir burunda çok küçültme yapılamaz ya da sivri ve keskin hatlar elde edilemez. Bu burunda daha sınırlı bir küçültme, şekil değiştirme ve yumuşak hatlara sahip bir burun elde edilebilir. Başka bir örnek de alnı sığ, küçük ve geride olan bir hastada alından buruna geçişte derin bir kavis elde edilemez. Bu hastalarda daha düzgün bir burun sırtı elde etmek yüz ile daha uyumlu olacaktır. Yuvarlak yüze uzun burun, uzun yüze kısa ve çok kalkık burun, büyük yüze küçük burun, küçük yüze büyük burun gibi işlemler uygun olmayacaktır. Bu örneklerle şunu söylemek istiyorum, her yüz, her cilt ve her burun farklı dinamiklere sahiptir. Dolayısıyla farklı burunlardan farklı sonuçlar çıkacaktır, çıkmalıdır” şeklinde konuştu.

“Kıyaslamayı başkasının değil, burnunuzun eski haliyle yapın”

Hastaların birbirleriyle burunlarını kıyaslamasının doğru olmadığını belirten Soylu, “Hastalarımızın sıklıkla bize, benim burnum neden onunki gibi olmadı, benimki kısa onunki daha uzun, onunki kalkık benimki doğal, benimki ince onunki kalın gibi bir başkasıyla kıyaslama yaptıklarını görmekteyiz. Bizim burun ameliyatlarında amacımız herkese aynı burnu yapmak değildir. Her yüzün güzel ve başarılı burnu birbirinden farklıdır. Kıyaslama bir başkasının burnuyla değil, ameliyat öncesindeki burnunuzla yapılmalıdır. Ameliyat öncesindeki burnunuza göre estetik ve fonksiyonel olarak ilerleme olmuşsa ameliyatınız başarılı olmuş demektir. Sonuç olarak herkesin burnu kendine has ve özeldir. Başarılı burun da her yüz için farklıdır” ifadelerini kullandı.