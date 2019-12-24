Her zevke uygun çiçek sunumları

Özel günlerde günün anlam ve önemini coşkulu bir şekilde ifade edecek en güzel seçeneklerden biri olan çiçek sepeti çeşitleri, çiçeklerin doğal görünümünü destekleyen natürel sunumlar eşliğinde takdim etmeye fırsat sunuyor. Tasarımlarında bulunan pek çok çiçek çeşidinin yoğun bir şekilde kullanıldığı aranjmanlarla gösterişli bir görünüm oluşturan çiçek sepetleri, sevdiklerine görkemli bir sürpriz yapmak isteyenler için ideal.

Sevimli Buketler

Özellikle papatya, gerbera, krizantem gibi bahar çiçekleri kullanılarak ve cipsofilya ile yapraklarla hareketlendirilerek minik bir bahçe oluşturan buketler, doğum gününden Sevgililer Günü'ne kadar pek çok konsept için tercih edilebilecek en samimi alternatiflerden… Rengarenk kurdeleler ve çeşitli aksesuarlarla zenginleştirilerek dikkat çekici ve şık yönleriyle akıllardan çıkmayacak bir hediyeye dönüşen buketlerle siz de sevdiklerinize özel günlerde ya da yılın herhangi bir zamanında tatlı bir sürpriz yapabilirsiniz.

Sıra Dışı Fanus Vazoları

Sevdiklerini şaşırtmayı seven, klasik hediyelerden sıkılan ve ezber bozan sunumlar arayanlar için ise fanus çiçekler oldukça güzel bir seçenek… Genellikle silindir şeklindeki vazolarda konumlandırılan çiçeklere alternatif olarak hazırlanan fanus çiçekleri, bir yandan sevdiklerinize olan duygularınızı sıra dışı şekilde ifade etmenizi sağlarken bir yandan da ortama renk katacak estetik bir görüntüye sahip sunumlardır. Küre veya kalp biçiminde tasarlanmış çeşitleri bulunan fanus çiçekler arasından belli başlı konseptlere uygun seçimler yapmak da mümkün.

Özel günler başta olmak üzere sevdiklerinize hediye vermek istediğiniz herhangi bir zaman için farklı sunum seçenekleri bulunan çiçek çeşitlerini siz de Çiçek Market'in online mağazasında inceleyebilir; Türkiye'nin dilediğiniz noktasına güvenle gönderebilirsiniz.

Kaynak: https://www.cicekmarket.com/cicekler/cicek-sepeti/

