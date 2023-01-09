Herkes aracın park edildiğini düşündü ama gerçek başka çıktı

Olay, Albay Karaoğlanoğlu Caddesinde meydana geldi. Mehmet V. 78 BR 318 plakalı aracını yolun kenarına park etti. El frenini çekmeyi unutarak araçtan ayrılan sürücünün otomobili bir süre sonra hareket etmeye başladı. Otomobil geri geri gelerek kaldırıma çıkarak durabildi. Şans eseri herhangi bir insanın ve aracın o bölgeden geçmemesi tehlikeyi önledi.

Rıdvan Bostancı

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