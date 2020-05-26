İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Herkes bayramda onlar görev başında

Herkes bayramda onlar görev başında
Herkes bayramda onlar görev başında

Ramazan Bayramı'nda uygulanan sokağa çıkma yasağı süresince Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yağışlı havaya rağmen çalışmalarına devam ediyor.

İçişleri Bakanlığının korona virüse (Covid-19) karşı aldığı tedbirler kapsamında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı sürüyor. Yasak süresince pek çok vatandaş evlerinde kalarak buruk bir bayram geçirirken jandarma ekipleri çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Eskişehir'de de uygulama noktalarında trafik ve asayiş ekipleri bayramın üçüncü gününde denetimlere devam etti. Şehir giriş ve çıkışlarında araçlar durdurularak kontroller gerçekleştirilirken, izinli olmayan ve tedbirlere uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

Ersin Gökdağ

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.