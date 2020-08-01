Herkes bayramı sevdikleri ile geçiriyor, onlar evlatlarından gelecek haberi bekliyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi 334'üncü gününe girdi.

Oğlu Muhammed Canbey'in 2015 yılında dağa kaçırıldığını belirten anne Hatice Ay, oğlunun hasta olduğunu, yüzde 70 raporlu olduğunu ve 5 seneden beri haber alamadığını söyledi. Acılı anne Ay, ''Oğlumu HDP'den istiyorum, PKK'dan istiyorum. Oğlumdan ne istiyorlar, oğlumu bıraksınlar. Bayramdır, oğlum olmadan bayramı geçiremiyorum. Hastayım, ben onun için hasta olmuşum. Muhammed oğlum neredesin gel, sesimi duyuyorsan gel. Sen de hastasın, senin yerin orası değil Muhammed. Bugün 334 gündür hepiniz için buradayız, hepinizin eve dönmesini istiyorum. Hepiniz eve gelin, bu anneler günahtır. Sözde onlar diyor bizim adaletimiz var. Yüzde 70 raporlu ne yapıyorlar orada. 5 senedir orada kanı bitiyor, hasta oluyor, ne istiyorlar oğlumdan. Ben sağ olana kadar burada nöbette kalacağım'' dedi.

Rıdvan Kılıç

