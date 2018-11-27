'Herkes bedelini ödemeli. Teknik direktörün dışarıda kalması hoş değil'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve futbolcu Yuto Nagatomo, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Lokomotiv Moskova karşılaşması öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Lokomotiv Moskova maçına değinen Terim, "Moskova'da oynanan önceki iki maçta hava pek böyle değildi. Onlar şanslılardı ama biz de bu mevsimde Moskova'da böyle bir havayı bekliyorduk. Daha evvelki tecrübelerimiz bunu gösteriyor. Futbolcunun maalesef 'kar, yağmur, çamur' deme lüksü yok. Bu seneye baktığımızda birkaç gün haricinde pek soğuk da yaşamadık. Ancak adapte olmaya çalışacağız, adapte olmak zorundayız" dedi.

"Kimin oynayacağına yarın karar vereceğim"

Maç kadrosuna yarın kara vereceğini aktaran deneyimli teknik adam, "Meslektaşım Yuri Semin, Rus futbolu için çok önemli bir isim. Çok takdir ettiğim, deneyimli bir hoca. Daha önce de karşılaştık. Kendisine söyledikleri için teşekkür ederim. Açıkçası üçlü, dörtlü veya beşliye çok takılmayın. Oyun felsefemize, anlayışımıza ve ne yapmak istediğimize bakın. O daha belirleyici olacaktır. Oyun içinde numaralar çok esnek bir şekilde değişebilir. Yuto dahil kimin oynayacağına yarın karar vereceğim. Yuto, ilk defa bu kadar soğuk bir havada antrenmana çıkacak. Birkaç tane deneyeceğimiz oyuncu da var. Onun için şu an bir şey diyemeyeceğim. Bizde zaten eksik oyuncu sayısı fazla. Sahaya 11 kişi çıkacağız. Ondan emin olabilirsiniz. Dışarda kalıp burada olmayan sakat oyuncularımız var. En başta Belhanda, ilk maçta oynayan Emre ve Sinan kesin olarak yok. Bugünkü antrenmandan sonra Yuto da olmayabilir. Çünkü, sevgili doktorumuz ve Yuto'nun doktoru ‘tek korktuğum soğuk' demişti. Onun için tedbirli davranıyoruz" dedi.

"Cezalı ve sakatımız bir hayli fazla"

Eksik sayısının fazla olduğunu belirten Terim, “Cezalı ve sakatımız bir hayli fazla. Allah beterinden saklasın. Olur böyle şeyler. Yarın hem Rodrigues, hem Ndiaye hem de Donk oynayacak. Çünkü baktığımızda her oyuncuya ihtiyacımız var. Kısa sürede sırayla dört tane maç oynayacağız. Cezalı oyuncularımızın oynayabileceği maç, bu maç sadece. Onun dışında diğer maçlarda sakatlar doğal olarak yok. Üstüne cezalılar oynamayacak. Onun için özellikle cezalı olup da sakat olmayanlar bizim en önemli oyuncularımız. Sadece her zamanki 11'de yer aldıkları için değil; diğer oyuncularımızı da dinlendirdikleri için çok önemli bir görev daha yapıyorlar. Çünkü, bazı oyuncularımız cezalarla Avrupa dışında devreyi bitirdi. Onun için yarın hepsi oynayacak” şeklinde konuştu.

"Herkes bedelini ödemeli"

Aldığı cezalarla ilgili de konuşan Terim, şu açıklamada bulundu:

"Açıkçası Şampiyonlar Ligi platformunda Türkiye'yi çok konuşmak istemiyorum. Madem sordunuz, söyleyeyim. Muhakkak ki rahatsızım. Hoş değil. Bu durum beni tabii ki hırslandırıyor. Çünkü, Türkiye ilk defa bir asgari müşterekte birleşti: ‘Ceza ağır.' Ancak, bu vesileyle birkaç şey söyleyeyim. Her başarısızlıkta önce teknik direktör bunun bedelini ödüyor. Oyuncu ödüyor; iyi oynamazsa başka kulübe gönderiliyor. Antrenör gönderilir veya karşılıklı konuşarak mukavelesi feshedilir. Ama ben yöneticilerin hiç bu bedeli ödediğini görmedim. Turnuvaya katılanlar, turnuvayı alamayanlar hiçbir şey ödemeyecek mi? Orada yıllardır kalanlar var. Onlar hiçbir şey ödemeyecek mi? Hakemler de ödüyor; dinlendiriliyorlar. Bizim de işimize son veriliyor. Oyuncu, hakem, teknik direktör böyle ama yöneticilere bir şey yok. Alınamayan turnuvalar, gidilemeyen turnuvalar Ancak kimse bedelini ödemiyor. Hatta 8-10 sene kalan bile var orada. Tuhaf olan bu. Herkes bedelini ödemeli. Bir teknik direktörün dışarıda kalması hoş değil. Ona da bir kural getirilmesi lazım. Yıllardır savunuyorum. Bizim Antrenörler Cemiyeti de bu konuda biraz mücadele etmeli. Belki bir noktaya kadar para cezası olabilir. Çünkü siz oyunun en önemli aktörünü dışarı atıyorsunuz. Birkaç defa yapmışsa, ağır bir hareketse bunu zaten yaparsınız. Ancak yönetici olsun, başkanlar olsun, hocalar olsun, oyuncular olsun. Burada ceza Galatasaray Kulübü'ne veriliyor. Takımın başında olamamam büyük bir handikap olsa da yukarıdan izliyorum. Belki düşünülebilir bu da ileride. Buradan gelecek para eğitime aktarılabilir. Avrupa'da bunun örneklerini görüyoruz. Dolayısıyla böyle bakmakta yarar var. Mühim olan oyunda tutmak. Şimdi herkes diyor ki: ‘Bu cezalar çok fazla.' Bu fazla cezayı verenler bu bedeli ödemeyecek mi? Orada mı kalacaklar? Adalet varsa herkes için olmalı. Bundan son derece rahatsızım. Nitekim ben savunmamı yapmadım. Yapmayacaktım da. Galatasaray camiasına olan saygım doğrultusunda, bazı şeylere emin olmama rağmen usulen itiraz ettim. Eşit dağılırsa daha hoş olurdu. Gönül isterdi ki; hiç olmasın. Ancak benim gönlüm çok rahat. Ben ne yaptıysam bedelini fazlalıkla ödedim.”

Yuto Nagatomo: "Kendimi gayet iyi hissediyorum"

Sarı-kırmızılı oyuncu Yuto Nagatomo ise, “Schalke maçından sonra bildiğiniz gibi bir sakatlık yaşadım. O maçtan sonra doktorum bana direkt hastaneye gitmemi söyledi. Çünkü eve gitseydim, hayati bir risk taşıyordu. Kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca, Fatih Hocam ve arkadaşlarım da bu hastane sürecinde beni hiç yalnız bırakmadılar. Hep yanımdalardı. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum. Üçlü defans da dörtlü defans da oynasak benim için bir problem olacağını düşünmüyorum. Hiçbir sıkıntı yok” dedi.

