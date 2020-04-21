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Herkes bu iddiayı konuşuyor! Kuzey Kore lideri Kim Jong-un durumu kritik

Herkes bu iddiayı konuşuyor! Kuzey Kore lideri Kim Jong-un durumu kritik
Herkes bu iddiayı konuşuyor! Kuzey Kore lideri Kim Jong-un durumu kritik

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un geçirdiği ameliyat sonrası durumunun ciddi tehlike altında olduğu iddia edildi. Güney Kore Birleşme Bakanlığı ise bu haberleri doğrulamadı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kalp ameliyatı geçirdikten sonra durumunun ciddi derecede tehlikeye girdiği iddia edildi. Güney Kore Birleşme Bakanlığı ise durumu netliğe kavuşmayan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hakkında çıkan haberleri doğrulamadı. CNN Internatıonal, Amerikalı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Kim Jong-un'un geçirdiği bir ameliyat sonrası durumunun kritik olduğunu açıklamıştı. İki Güney Kore hükümet kaynağı da Kim'in ağır hasta olmadığını açıkladı.

Japon Bakan Kim'in sağlığı ile ilgili bilgi toplayacak

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlığıyla ilgili bilgi topladığını belirterek, “ABD ve diğerleriyle yakın işbirliği içinde çalışıyoruz. Bilgi toplamak ve analiz etmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz” dedi.

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