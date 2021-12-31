Herkes eğlenirken onlar ekmek kavgasında

Yeni yıla dışarıda girmek için vatandaşlar şehir merkezinde bulunan işletmelere akın etti. Gece boyu eğlenen vatandaşların yanı sıra işlerinin başında duran satıcılarda dikkat çekti. Hava sıcaklığının 0 derece olduğu Eskişehir'de kestane, renkli ışık, pamuk şekeri ve midye gibi ürün satanlar soğuk havaya aldırış etmeden işlerinin başında durdu. Aileleri ile yeni yılı kutlamak yerine ekmek parası kazanmak için Eskişehir sokaklarında bulunan satıcılar gece boyu çalıştı.

“Yılbaşı gecesi için ekmeğimin derdindeyim”

Yılbaşı gecesine özel olarak Eskişehir sokaklarında ışıklı aksesuar sattığını ifade eden İsmail Albayrak, “Ben normalde bu işi yapmıyorum fakat, yılbaşı gecesi için ekmeğimin derdindeyim. İşimden gayet memnunum ama çalışamaya da mecburum çünkü borçlarım var. Hayat şartları bizi ikinci bir işi yapmaya mecbur bıraktı. Allah'ıma şükür, sağlığım yerinde olduğu sürece elimden gelen her türlü işi yaparım. Allah, herkesin işini gücünü rast getirsin” dedi.

“İnsanlar eğleniyorken biz çalışıyoruz”

Gece boyu vatandaşlara sıcak kestane satan Bedrettin Aktaş ise “Dışarıda soğuktayız ve bizim gibi çalışan çok insan var, insanlar eğleniyorken biz çalışıyoruz. Ters bir orantı var ama yapacak bir şey yok, hayat zor. 17 senedir birçok iş yaptım, bazen gece saat üçlere kadar asgari ücret karşılığında çalıştım. Yeri geldi gece başka gündüz başka işler yaptık fakat, çocuklarım için idare etmek zorundayım” diye konuştu.

“Biz de çalışırken eğleniyoruz”

“Eğlenmek herkesin hakkıdır” diyen midyeci Murat Poyraz, sözlerine şöyle devam etti: “Yılbaşında çalışıyoruz çünkü buna mecburuz. Bu gece herkes eğlenmek zorunda değil, biz de çalışırken eğleniyoruz. Çalışmak, her zaman güzeldir, çoluk çocuğumuzun rızkını çıkartıyoruz böyle bu gecede.”