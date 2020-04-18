İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Herkes eve onlar kumara koştu, jandarmanın kumar baskını kamerada

Herkes eve onlar kumara koştu, jandarmanın kumar baskını kamerada
Herkes eve onlar kumara koştu, jandarmanın kumar baskını kamerada

Yalova'da sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edilmesinin ardından bir grup şahıs kumar oynarken yakalandı.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çınarcık ilçesinde kumar oynandığı ihbarı aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler binayı 3 gün gözetim altında tuttu. Gözetim altında tutulan binaya çok sayıda erkek ve kadının girdiğini gören ekipler arama kararı alarak sokağa çıkma yasağına saatler kala operasyon düzenledi. Operasyonda 7 erkek 4 bayan olmak üzere 11 kişi kumar oynarken suçüstü alet ve malzemeleri ile birlikte yakalandı.

Kumar oynatılan evdeki malzemelere el koyan jandarma ekipleri şahısları Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk etti. Şahıslara ayrıca korona virüs tedbirleri kapsamında Umumî Hıfzıssıhha Kanunu gereğince sosyal mesafe kurallarına uymamaktan kişi başı 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı. Toplamda şahıslara 34 bin 650 lira para cezası uygulandı.

Emre Kaya
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.