Herkes kaçacak yer ararken, o tadını çıkarttı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün şiddetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağışı uyarısının ardından kent merkezinde etkili olmaya başlayan yağışlar, hayatı kısmen olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, yakın binalara ve kapı saçaklarında kendilerini korumaya alırken, Çanakkale kordon boyunda yağan yağmura aldırış etmeyen bir kişi görenleri gülümsetti. Çevresinde yağmurdan kaçarak korunmaya çalışan insanlara bakarak ilerleyen şahıs, bir süre sonra gözden kayboldu.

Utku Yaşar Cüce