Herkes kaza yaptı sandı, sağlık ekiplerini görünce kalkıp selfie yaptı

İlginç olay, Kepez ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 ACC 071 plakalı motosikletiyle yolculuk yapan Gökhan Şentürk, Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü önüne geldiği sırada motosikletini sağa yanaşarak park etti, ardından refüj üzerindeki çimlere uzanarak uyumaya başladı. Şentürk'ün cadde üzerinde hareketsiz bir şekilde yattığını gören sürücülerse durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Şentürk'ü uyandırarak sağlık kontrolünü yaptı.

“Bu konuda çok üzgünüm”

Burdur'dan geldiğini ve 5-6 saattir yolculuk yaptığını söyleyen Şentürk, dün geceden alkol aldığı için başının ağrıdığını, bu yüzden de çimlere uzanarak uyuduğunu dile getirdi. Şentürk, gazetecilerin, ‘Size bir şey oldu sanıldı' sözüne karşılıksa, “Bu konu hakkında çok üzgünüm” cevabını verdi.

Bir süre oturarak kendine gelmeye çalışan Şentürk, son olarak sağlık ekiplerini arkasına alıp cep telefonuyla selfie çekinmesinin ardından kaskını takıp motosikletiyle yoluna devam etti.

Suat Metin - Mustafa Bürge



