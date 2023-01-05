Herkes korkarken onlar meslek sahibi olmak için kursa gidiyor

Hayata veda eden insanları yıkadıktan sonra kefenleyerek yakınlarına teslim eden gassallar, dünyanın en zor mesleklerinden birini icra ediyor. Herkesin korktuğu, kimsenin cesaret edemediği işlerden biri olan gassallık mesleğini yapmak için insanlar kursa gidiyor. Hem kadın hem erkek için açılan kurslara insanlar yoğun ilgi gösteriyor. Gassal adayları hiçbir korkularının olmadığını ve asıl korkulması gerekenin ahiret hayatında kendilerini bekleyen suallerin olduklarını kaydetti.

"Pandemi sonrası bu konuda büyük bir ihtiyaç ortaya çıktı"

Kurs hakkında bilgi veren Diyanet İşleri Başkanlığı İlkadım İlçe Müftülüğünde görevli kurs hocası Fatma Öztürk, “İnsanoğlunun nasıl dirisi saygıya layıksa, ölüsü de saygıya layıktır. Biz kardeşlerimize karşı son görevimizi yapabilmek için bu kursları düzenliyoruz. Yaşanan pandemi sonrası bu konuda büyük bir ihtiyaç ortaya çıktı. Toplumsal felaketlerde, depremlerde, selde, yangında veya bulaşıcı hastalıklarda cenazelerin son işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli ehliyete ve donanıma sahip personel ihtiyacı doğdu. Bunun için de bu kursları biraz daha fazlalaştırdık. Peş peşe kurslar açmaya devam ediyoruz. Bu kursumuzda; bir kişi öldüğünde ona karşı son görevimizi, ölüm anı, ölüm anında yapılması gerekenler, öldükten sonra yapılması gerekenler, bu kardeşlerimizin bilgilendirilmesi açısından teknik bilgiler, sonrasında ise cenazenin yıkanması, kefenlenmesi ve en doğru şekilde bütün yanlış anonim bilgilerden arınmış bir şekilde kursiyerlerimizi yetiştiriyoruz. Kardeşlerimiz de son görevlerini yapabilmek için var güçleriyle çalışıyorlar" dedi.

“Katılımcı sayısı geçen yıla oranla 2 kat daha fazla”

Fatma Öztürk, şöyle devam etti:

"Cenaze kabre koyuncaya kadar hazırlıyoruz. Yıkanmadan tabuta konmasına kadar tüm eğitimleri veriyoruz. Bunlar adım adım usulüne, inancına uygun, İslami kurallara uygun ve en güzel şekilde titizlikle hazırlanıyorlar. Hepsi buradan mezun olduklarında, belgelerini aldıklarında birer gassal olarak görev yapabilecek donanıma sahip oluyorlar. Kursumuza çok fazla katılımcı geliyor. Mesela bu dönemki kayıtlarımızda 1 sınıfta 50 kişi kayıt yaptırmış. O yüzden biz bunları bölmek durumunda kaldık. İki sınıflık derslikler durumda yapıyoruz. Özellikle kadınlarda çok fazla yoğunluk var. Kadınlar bu gibi olaylardan çok korkuyor, çekiniyorlar. Hatta vefat eden annesinin odasına dahi giremeyen kadınlar, insanlar görüyoruz. Bu korkuyu yenmeyi, bunun çok doğal bir süreç olduğunu, insanların bununla yüzleşmesi gerektiğini ve hatta bizim bu konuda aktif rol almamızı kursiyerlerimize ifade ediyoruz. Bu yüzden de katılım sayısı geçen yıla oranla 2 kat daha fazla diyebilirim.”

Furkan Abrek Ünal

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