İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Herkes onları konuşuyor

Herkes onları konuşuyor
Herkes onları konuşuyor

ABD’de bir anne kızına ikinci yaş günü hediyesi olarak Alman Devi olarak da bilinen Continental Devi cinsi bir tavşan aldı. Küçük kızın dev tavşanı ile olan ilişkisi ise sosyal medyada kısa sürede fenomen oldu.

ABD'de Lindsay Smith isimli iki çocuk annesi bir kadın Macy adlı kızına, 2017 yılında, ikinci yaş günü hediyesi olarak bir tavşan aldı. Kakao Puff isimi verilen, Alman Devi olarak da bilinen Continental Devi cinsi tavşan ile Macy'nin dostluğu ise kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının kalbini kazandı. Bunun üzerine aile kızı ve tavşan arasındaki ilişkiyi kayda almak için İnstagram'da hesap açtı. Kısa süre içerisinde binlerce takipçiye ulaşan hesap Macy ve Puff'un videoları ile takipçilerinin yüzünü güldürüyor.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.