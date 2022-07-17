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Herkes sıcak havalardan şikayet ederken, onlar kavurucu sıcaklardan memnun

Herkes sıcak havalardan şikayet ederken, onlar kavurucu sıcaklardan memnun
Herkes sıcak havalardan şikayet ederken, onlar kavurucu sıcaklardan memnun

Erzurum’da son zamanların en sıcak geçen hava durumları yaşanıyor. 34-35 dereceye kadar çıkan hava sıcaklıklarından ise Erzurumlu vatandaşlar memnun durumda.

Herkes sıcak havalardan şikayet ederken, onlar kavurucu sıcaklardan memnun - Tıkla İzle

Erzurum'da 34-35 dereceye kadar çıkan hava sıcaklıkları bunaltıcı seviyelere ulaştı. Soğuk geçen kış aylarından sonra ise sıcak havaları özleyen Erzurumlu vatandaşlar da ısınmak için caddelere çıktı. Daha yeni ısınmaya başladıklarını belirten vatandaşlar 'Erzurum'un soğuğu da sıcağı da zarar vermez' diye konuşurken, Mehmet Nihat Aslan isimli vatandaş sıcak havayla ilgili verdiği cevaplarla güldürdü. Öte yandan, Erzurum'da son zamanların en sıcak yaz ayları yaşanıyor. Hava sıcaklığı 34 dereceye kadar çıkan Erzurum'da vatandaşlar sıcak geçen havalardan memnun olduklarını ifade ediyor. Bazı vatandaşlar ise güneş ışınlarından korunmak için sokağa şemsiye ile çıkıyor.

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