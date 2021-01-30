Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa'yı deplasmanda tek golle geçti

Maçtan Dakikalar

8. dakikada Haddadi'nin pasında ceza alanı içinde topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın şutu üstten auta çıktı.

12. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında Henrique'nin ara pasında ceza alanı içinde buluşan Campanharo'nun şutunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi. Dönen topu Kasımpaşa savunması uzaklaştırdı.

22. dakikada gelişen Kayserispor atağında Henrique'nin yerde kaldığı pozisyonda hakem avantajı oynattı ve Lennon'un pasını alan Maglica, ceza sahası içinde kaleci Ertuğrul ile karşı karlıya kaldı. Kalesini zamanında terk eden Ertuğrul, topu Maglica'dan aldı ve gole izin vermedi.

45+1. dakikada Avramovski'nin son çizgiden çevirdiği topa ceza sahası içinde Maglica vurdu ama çizgi üzerinde Ertuğrul gole izin vermedi.

51. dakikada sağ taraftan Campanharo'nun ceza sahası içine yerden verdiği pasta topla buluşan Maglica'nın şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarpıp kornere çıktı.

67. dakikada Hadergjonaj'ın sağ kanattan ortasına Aytaç kafa ile vurdu. Top direğin yanında auta çıktı.

71. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Hadergjonaj'ın ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Hodzic'in şutunu kaleci Doğan kontrol etti.

90+1. dakikada Hodzic orta alanda topu alarak pasını Varga'yla buluşturdu. Varga'nın ceza alanı sol çaprazdan çektiği şutu kaleci Doğan kornere çeldi.

90+4. dakikada Kayserispor'da Ramazan Civelek'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda altı pas üzerinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Uğur Demirok'un şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Hüseyin Göçek, Aleks Taşçıoğlu, Deniz Caner Özaral

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Bercka, Haddadi, Aytaç Kara, Anıl Koç (Kevin Varga dk. 63), Yusuf Erdoğan (Gilbert Koomson dk. 63), Hajradinovic (Yasir Subaşı dk. 75), Bistrovic, Thelin (Armin Hodzic dk. 56)

Yedekler: Ramazan, Mehmet Feyzi Yıldırım, Doğucan, Berk Çetin, Evren Eren Elmalı, Yasin Dülger, Hasan Emre Yeşilyurt

Teknik direktör: Fuat Çapa

Kaysersipor: Doğan, Kvrzic, Sapunaru, Uğur Demirok, Aziz Eraltay, Campanharo (Attamah dk. 85 ?) , Kario Muhar, Avramovski, Aaron Lennon (Ramazan Civelek dk. 74), Pedro Henrique (Nurettin Korkmaz dk. 85 ?) , Maglica (İlhan Parlak dk. 62)

Yedekler: İsmail Çipe, Oğuzhan Çapar, Kolovetsios, Melih Okutan, Emre Demir

Teknik direktör: Dan Petrescu

Gol: Uğur Demirok (90+4) (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Luckassen, Aytaç (Kasımpaşa)