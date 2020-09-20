HES koduyla girilen Gölcük Tabiat Parkı'na yoğun ilgi

Bolu'nu en önemli turizm merkezlerinden birisi olan korona virüs salgını nedeniyle girişinde HES kodu uygulaması yapılan Gölcük Tabiat Parkı, haftasonu tatilcilerin akınına uğradı. Özellikle şehir dışından gelen tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği Gölcük'e gelen tatilciler yeşillikler içinde keyifli anlar yaşadılar. Göl çevresinde yürüyüş yapan vatandaşlar, kartpostallık manzaralar eşliğinde bol bol fotoğraf çektirdi.

"Doğal güzelliklerin fotoğrafını çekiyoruz"

Ailesiyle birlikte haftasonu tatili için Bolu'ya geldiğini söyleyen Ömer Ercan Karagöz, “Burada bol bol yürüyüş yapıyoruz. Doğal güzelliklerin fotoğrafını çekiyoruz. Gölcük'e gelmeden önce Abant Gölü'ndeydik. Orada bir gece konakladık. Burada da 1 gün geçirdikten sonra Safranbolu gezimiz var. Haftasonunu bu şekilde değerlendireceğiz. Denetimler güzel. HES kodu almadan içeri almıyorlar. Burası güvenli. Güvenlik güçleri gerekli kontrolleri yapıyor” dedi.

“Normal sayıda misafir ağırlıyoruz”

Tabiat Parkı'nda işletmeci olan Ufuk Karadağ ise, “Hafta sonları geçen senelere göre biraz daha düşük. Normalde Gölcük'ün girişinde yol kapanırdı. İçeriye araç alınmazdı. Şimdi en fazla 600-700 araç giriyor. Önceden binleri geçerdi. Şu anda normal sayıda misafir ağırlıyoruz. Girişteki HES kodu uygulaması güzel. İnsanları takip ediyorlar. HES kodu olmadan önce burada karantinadan kaçan insanları yakaladılar. HES kodu geldikten sonra daha tedbirli. HES kodu almayıp geri dönen araçlar da var. İnsanlar kendilerini daha güvende hissediyor” şeklinde konuştu.

Faruk Çidem