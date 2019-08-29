HES santralindeki patlamanın ardından uzun araç konvoyu oluştu

Edinilen bilgiye göre; Koyulhisar ilçesinde bulunan HES santralinin su taşıyan kanalında saat 23.30 sularında henüz nedeni öğrenilemeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Yol bir anda su ve balçıkla kaplanırken, sel sularına kapılan belediyeye ait bir çöp kamyonu ve 1 otomobilde mahsur kalan 6 kişi vatandaşların ve ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Bölgede AFAD ve Özel Harekat Polisleri arama tarama faaliyeti yaptı. Meydana gelen olay sonrasında yol trafiğe kapanırken ekipler iş makineleri yardımı ile yolda temizlik çalışması yaptı. Yolun trafiğe kapanması nedeniyle araçlar Tokat, Sivas ve Erzincan güzergahında alternatif yollara sevk edildi. Birçok ağır vasıta, yolcu otobüsü ise benzin istasyonu ve yollarda jandarma ve polis ekipleri tarafından bekletiliyor.