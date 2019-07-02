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Heybeliada'da ormanda çıkan yangının sebep olduğu zarar havadan görüntülendi

Heybeliada'da ormanda çıkan yangının sebep olduğu zarar havadan görüntülendi
Heybeliada'da ormanda çıkan yangının sebep olduğu zarar havadan görüntülendi

Heybeliada’da geçtiğimiz günlerde bilinmeyen bir sebeple yangın çıkmış ve yaklaşık 1 hektarlık kızılçam ormanı zarar görmüştü. Havadan kaydedilen görüntüler yangının sebep olduğu zararı gözler önüne serdi.

Heybeliada’da ormanda çıkan yangının sebep olduğu zarar havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Heybeliada'da Çamlimanı mevkiinde, geçtiğimiz Cumartesi günü henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangına, yangın söndürme helikopterleri ve itfaiye araçları ile havadan ve karadan müdahale edildi. Yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışma sonucunda yangın kontrol altına alınırken, 1 hektarlık bir alandaki kızılçam ormanının zarar gördüğü belirtildi.

Heybeliada'da yangının meydana geldiği alan drone ile havadan görüntülendi. Havadan kaydedilen görüntüler yaşanan felaketi ve  yangının sebep olduğu zararı adeta gözler önüne serdi. Görüntülerde 1 hektarlık alandaki kızılçam ormanının zarar gördüğü ve yangının büyümesi halinde nasıl bir zarara sebep olabileceği görüldü.

Zeki İpek

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