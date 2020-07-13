Heybeliada'da yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı

Heybeliada'da Çamlık Aşıklar Yolu'nda dün saat 17.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın havadan ve karadan müdahale ile yaklaşık 2 buçuk saatte kontrol altına alındı. Yangın sonrası 3 kişi gözaltına alınırken, 5 hektarlık alanın yanarak kül olduğu belirlendi. Yangı ı fark eden vatandaşlar ise itfaiye henüz olay yerine varmadan kendi çabalarıyla yangına müdahale etmek istedi. Vatandaşlar ellerine aldıkları sopa, çalı ve çırpıyla yangını söndürmeye çalıştı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.