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Heybeliada'da yangının bıraktığı hasar havadan görüntülendi

Heybeliada'da yangının bıraktığı hasar havadan görüntülendi
Heybeliada'da yangının bıraktığı hasar havadan görüntülendi

İstanbul Heybeliada’da ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının bıraktığı hasar ve soğutma çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

Heybeliada’da yangının bıraktığı hasar havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Heybeliada Kuleli Köşk mevkiinde öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin karadan ve havadan helikopterle yaptıkları müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının ormanlık alanda bıraktığı hasar ve devam eden soğutma çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

 

Bakan Pakdemirli: 'Ormanın Kahramanları'nı yürekten kutluyorum'


Bakan Pakdemirli: "İstanbul Heybeliada'da saat 13.07'de başlayan orman yangınına 3 dakika gibi kısa bir sürede müdahale eden, 15.24'te tamamen kontrol altına alan 'Ormanın Kahramanları'nı yürekten kutluyorum."


Cem Güney Kılıç - Ömer Karaoğlu - Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik
 

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