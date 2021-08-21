Heybeliada'da yangının bıraktığı hasar havadan görüntülendi

Heybeliada Kuleli Köşk mevkiinde öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin karadan ve havadan helikopterle yaptıkları müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının ormanlık alanda bıraktığı hasar ve devam eden soğutma çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

Bakan Pakdemirli: 'Ormanın Kahramanları'nı yürekten kutluyorum'



Bakan Pakdemirli: "İstanbul Heybeliada'da saat 13.07'de başlayan orman yangınına 3 dakika gibi kısa bir sürede müdahale eden, 15.24'te tamamen kontrol altına alan 'Ormanın Kahramanları'nı yürekten kutluyorum."



Cem Güney Kılıç - Ömer Karaoğlu - Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik

