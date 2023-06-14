Heyelan felaketinin yaşandığı bölge dron ile görüntülendi

Afyonkarahisar-Denizli karayolu Dazkırı ilçesi Sarıkavak köyünde meydana geldi. Sağanak yağış sonrası oluşan sel ile birlikte heyelan meydana geldi. Tepelerden akan tonlarca toprak karayoluna indi. Olayda heyelana yakalanan 20 AV 423 plakalı ve 20 H 9427 iki araç içindeki 4 kişi sıkıştı. Bölgede devriye görevinde olan jandarma ekipleri ilk olarak 20 AV 423 plakalı araçtan A.B. (63) ve M.A.S.'ı (52) çıkarttı. 20 H 9427 plakalı araçta sıkışan Nevzat Emer hayatını kaybederken, yanında bulanan Zuliye Emer ise yaralandı. Yaralılar ardından bölgeye gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Dazkırı Belediyesi, Çardak Belediyesi Karayolları Bölge Şefliği', Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Su İşleri'nden bölgeye gelen ekipler tarafından yapılan çalışmaları ile yolun trafiğe açılması için yoğun çaba harcadı. Gece 23.00'e kadar süren çalışmalar ile yol trafiğe açıldı. Yaklaşık 7 saat trafiğe kapalı kalan yol da 23.00 itibari ile açılarak trafik akışı normale döndü. Bölgede başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.

Onur Dal

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