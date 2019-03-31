Heyelan grup köy yolunu kapattı, seçmenler yolda kaldı

Oy kullanma işlemi için sabahın erken saatlerinde yola koyulan seçmenler grup köy yolunun 16. kilometresinin büyük kayalıkların düşmesi nedeniyle kapandığını fark etti. Köy halkının durumu özel idare ekiplerine bildirmesi üzerine heyelanlı bölge kısa sürede temizlenerek grup köy yolu ulaşıma açıldı.

Hafta boyunca etkili olan yağışlar Kozluk Akçalı-Yenidoğan grup köy yolunda peş peşe heyelanların yaşanmasına neden olurken, yetkililer vatandaşları heyelan riskine karşı uyardı. Yağışların etkili olduğu yerel seçimler öncesinde de Özel İdare ekipleri grup köy yolunda hazır kıta bekletiliyor. Olası heyelana karşı teyakkuza geçen ekipler, seçim sandıklarının taşınması ve oy kullanma işlemlerinde sıkıntı yaşanmaması için görevlerinin başında oldukları gözlendi.

Erkan Barlık



