İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Heyelan nedeniyle boşaltılan 5 katlı binada yeni gelişme

Heyelan nedeniyle boşaltılan 5 katlı binada yeni gelişme
Heyelan nedeniyle boşaltılan 5 katlı binada yeni gelişme

Samsun’da heyelan nedeniyle boşaltılan 5 katlı binada AFAD ekiplerince yapılan ilk incelemede binanın taşıyıcı kolonları ve yapısal unsurlarının zarar görmediği anlaşıldı.

Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Gökçekaya Sokak'ta gece saatlerinde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan kaya parçaları 5 katlı apartmana zarar verdi. AFAD ekiplerinin ve mühendislerinin günün ilk ışıklarıyla birlikte yaptıkları incelemelerde heyelanın 5 katlı binaya yaptığı tahribat araştırıldı. Kaya ve toprak parçalarının binanın ana unsurlarına zarar vermediğini gözlemleyen uzmanlar, raporu bugün hazırlayıp, ilgili birimlere gönderecek. Raporun birimlere gönderilmesinin ardından söz konusu binanın tekrar ikamete açılması bekleniyor.

İncelemede, ilk bulgulara göre binanın ikamete açılmasında bir sıkıntı gözlemlenmediği ve 17 Mart Perşembe günü nihai kararın tüm birimlere ve ilgililere iletileceği öğrenildi.

Erdi Demür

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.