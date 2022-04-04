İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli 44 saat sonra yeniden açıldı

Heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli 44 saat sonra yeniden açıldı
Heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli 44 saat sonra yeniden açıldı

Bolu'da heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli 44 saatin sonunda çalışmaların tamamlanmasıyla yeniden araç trafiğine açıldı.

Heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli 44 saat sonra yeniden açıldı - Tıkla İzle

 

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 19.50 sıralarında Bolu Dağı Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu'da yoğun kar yağışının ardından havaların ısınmasıyla birlikte yumuşayan toprak Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü girişinde önceki gün heyelana sebep oldu. Ankara yönünü tamamen, İstanbul yönünü ise tek şeridini kapatan toprak sebebiyle Bolu Dağı Tüneli her iki istikamette de trafiğe kapatıldı. Sürücüler Abant Kavşağı ve Kaynaşlı Gişelerinden D-100 Karayolu'na yönlendirildi.

Bolu Dağı Tüneli'nde heyelanın ardından başlayan toprak kaldırma çalışmaları bugün sabah saatleri itibariyle tamamlandı. Ankara ve İstanbul istikametinde temizlik çalışmalarının da sona ermesiyle birlikte 44 saat kapalı kapalı kalan Bolu Dağı Tüneli yeniden araç trafiğine açıldı.

Faruk Çidem
 

Faruk Çidem
BOLU (İHA) -
Faruk Çidem
BOLU (İHA) -
İLGİLİ HABER
Bolu Dağı Tünelinde çalışmalar sürüyor Bolu Dağı Tüneli'nde çalışmalar sürüyor
İLGİLİ HABER
Heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tünelinde çalışmalar sürüyor Heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli’nde çalışmalar sürüyor
İLGİLİ HABER
Bolu Dağı Tüneli heyelan sebebiyle çift yönlü trafiğe kapatıldı Bolu Dağı Tüneli heyelan sebebiyle çift yönlü trafiğe kapatıldı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.