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Heyelan su isale hattını tahrip etti, köyler susuz kaldı

Heyelan su isale hattını tahrip etti, köyler susuz kaldı
Heyelan su isale hattını tahrip etti, köyler susuz kaldı

Siirt’te aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen heyelan nedeniyle su isale hattı zarar gördü, olay sonrası bazı köyler susuz kaldı.

Heyelan su isale hattını tahrip etti, köyler susuz kaldı - Tıkla İzle

Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat yaptığı açıklamada, Siirt kent merkezine bağlı Kayaboğaz köyünde aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen heyelanın, köye su götüren isale hattına zarar verdiğini söyledi. Canpolat, meydana gelen zarar sonrası köylülerin susuz kaldığını ifade etti.

Canpolat, "Aşırı yağışlardan dolayı Kayaboğaz, Bilgili, Çayırlı, Çizmeli, Bayramlı, Bayraktepe, Akdoğmuş, Bölüklü, Çağbaşı, Sağırsu grup köy yollarında meydana gelen heyelan nedeniyle su içme isale hattı zarar gördü. Zarar görmüş borular yenilenerek Kayaboğaz ve Sağırsu grup köylerine su verilmiştir. Diğer köy isale su hattında çalışmaların devam ediyor" dedi.  

Selami Deniz

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