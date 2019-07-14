Heyelan yüzünden restorasyonu geciken cami yıkılmak üzere

Akdeğirmen Mahallesi'nde yaklaşık 4 yıl önce bir inşaat temel kazısı çalışmaları sonrasında Horuç Camii'nin duvarlarında derin çatlaklar meydana geldi. Cami yıkılma tehlikesine karşı ibadete kapatılırken, kubbe kısmı ve dış duvarları ağaç direklerle desteklendi. Mahalledeki evlerin de kayma riskine karşı bölge riskli alan ilan edildi. Fore kazıkları çakılarak kaymaya karşı önlem alındıktan sonra cami ve çevresindeki evler 2018 yılında riskli alandan çıkarıldı. Son olarak Nisan ayında Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu üyeleri ile İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevket Özden camide incelemelerde bulundu. Yüzeysel kaymanın devam ettiği öngörüsü ile henüz restorasyon çalışmaları başlatılamazken, yıllardır camileri ibadete kapalı olan mahalle sakinleri ise heyelanın durdurularak biran önce restorasyon çalışmalarının başlatılmasını bekliyor.

Mahalle sakinlerinden Fikret Aydemir, daha önce yangın tehlikesi de atlatan caminin alt tarafına inşaat için yapılan temel kazısı sonrasında kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Aydemir, “Camimizin alt tarafında inşaat yapılıyordu. Temel kayması sonucu bu hale geldi. Yaklaşık 4 yıldır camimiz bu şekilde duruyor. Gelip bakıyorlar, güçlendirme yapıp gidiyorlar. Yolda da kayma var. Gittikçe hasar büyüyor. Bunun biran önce yapılmasını istiyoruz. İlgilenmelerini istiyoruz. Caminin içine girenler var, tinerciler giriyor çıkıyor. Kablolarını çalıyorlar, yani bakımsız. Tarihi bir camimize sahip çıkmalıyız. Başka ülkede olsa böyle olmazdı” diye konuştu.

Öte yandan Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, statik raporları ve restorasyon projesi hazırlanan caminin zemininde yüzeysel kayma olduğunun gözlemlendiği kaydedildi. Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun alacağı karara göre restorasyon çalışmalarının planlanacağı bildirildi

Nurhan İçmez